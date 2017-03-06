Medjani’ye milli müjde
Trabzonspor'un Cezayirli futbolcusu Carl Medjani, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmamıştı. Cezayir basınına göre devre arasından Leganes'ten Trabzonspor'a gelen Medjani doğru hamle yaptı. Tecrübeli futbolcunun, Karadeniz ekibinde formunu yükseltmesiyle yeniden Milli Takım'a çağırılacağı belirtildi. Haziran'da kadroya çağırılacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Medjani’ye milli müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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