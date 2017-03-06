 Medjani’ye milli müjde – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Medjani’ye milli müjde

    Medjani’ye milli müjde
    'un Cezayirli futbolcusu Carl Medjani, Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmamıştı. Cezayir basınına göre devre arasından Leganes'ten Trabzonspor'a gelen Medjani doğru hamle yaptı. Tecrübeli futbolcunun, Karadeniz ekibinde formunu yükseltmesiyle yeniden Milli Takım'a çağırılacağı belirtildi. Haziran'da kadroya çağırılacak.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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