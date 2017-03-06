 İlk idman yarın – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    İlk idman yarın

    İlk idman yarın
    'da teknik direktör Ersun Yanal ligde alınan 1-0'lık Karabükspor galibiyetinin ardından takıma 3 gün izin vermişti. 2 günü izinli geçiren futbolcular Akhisar Belediyespor deplasmanındaki maç için çalışmaya yarın başlayacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ilk antrenman 19.00'da gerçekleşecek.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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