İlk idman yarın
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal ligde alınan 1-0'lık Karabükspor galibiyetinin ardından takıma 3 gün izin vermişti. 2 günü izinli geçiren futbolcular Akhisar Belediyespor deplasmanındaki maç için çalışmaya yarın başlayacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ilk antrenman 19.00'da gerçekleşecek.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
İlk idman yarın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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