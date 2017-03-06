Ersun Yanal, kendi rekoruna göz dikti
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başına geldiği ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisine göz dikti. Akhisar Belediyespor maçında alınacak puan ya da puanlar, seriyi 11 maça çıkartacak.
Yanal'ın, ilk dönemdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2007-2008 sezonunun son bölümüyle, 2008-2009 sezonunun ilk bölümlerinde lig ve kupada üst üste oynadığı 11 maçta yenilmemişti. 2007-2008 sezonunun 31. haftasında 19 Nisan 2008'de Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-1, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek sezonu tamamladı. 2008-2009 sezonunda sezonunun başında ise Osmanlıspor'u (Ankaraspor) 2-0, Ankaragücü'nü 2-1 yendikten sonra Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, ligde Denizlispor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Türkiye Kupası'nda Kardemir Karabükspor'u 2-0 yendi. Daha sonra ligde Antalyaspor'u 3-2 ve Konyaspor'u da aynı sonuçla 3-2 yenerek 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Yanal, kendi rekorunu yakalayacak
Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, sezona kötü başlasa da yapılan takviyelerle birlikte farklı bir görüntü sergilemeye başladı. 29 Aralık 2016'da kupada Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu maçın ardından yenilmedi ve 10 maçlık seri yakaladı. Ligde Bursaspor'u 2-1 ve Kasımpaşaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gümüşhanespor ile 0-0 berabere kaldı, Atiker Konyaspor'u ise 1-0 mağlup etmeyi başardı. Daha sonra ligde Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u da 1-0 yendikten sonra Aytemiz Alanyaspor'la 0-0, Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalıp, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Ersun Yanal, Trabzonspor'un Akhisar Belediyespor'a deplasmanda kaybetmemesi halinde bu seriyi 11 maça çıkaracak ve Trabzonspor'un başındaki 11 maçlık yenilmezlik rekorunu egale edecek.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:59
- Olaylı karşılama
Toplam 2
Yorum
özgür ne bekliyordunuz mustafa denizli rıekerınk tudor niye düzgün hoca getirmiyorsunuz niye 5 para etmeyen futbolculara milyonları veriyorsunuz
- Arena bereketi
Toplam 6
Yorum
özgür trabzon doğru yolda fakat cesur ersun yenal gitmiş korkak yenal gelmiş eskiden takımları 4-0,5-0,hatta 8-0 kazandığı maçlar vardı
- Podolski gerçeği
Toplam 5
Yorum
Siyah-Beyaz1903 zevkle izliyoruz bilader bütün ülke izliyor bizi, asil ben senin fenerin maclarini izlediginden süpe ederim
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