El-Bab’tan mesaj
Kahraman Türk askeri, Suriye'de DAEŞ'e karşı aslanlar gibi savaşırken moralini de hep yüksek tutuyor. El Bab'ta DAEŞ mevzilerini darmadağın etmek için hazırlanan mühimmatın üzerine bordo-mavili renklere gönül veren bir asker "2010- 11 şampiyonu Trabzonspor" diye yazdı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada bu kareyi defalarca beğendi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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