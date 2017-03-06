 El-Bab’tan mesaj – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    El-Bab’tan mesaj

    El-Bab’tan mesaj
    Kahraman Türk askeri, Suriye'de DAEŞ'e karşı aslanlar gibi savaşırken moralini de hep yüksek tutuyor. El Bab'ta DAEŞ mevzilerini darmadağın etmek için hazırlanan mühimmatın üzerine bordo-mavili renklere gönül veren bir asker "2010- 11 şampiyonu Trabzonspor" diye yazdı. Trabzonspor taraftarı sosyal medyada bu kareyi defalarca beğendi.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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