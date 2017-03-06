El-Bab’tan mesaj

Kahraman Türk askeri, Suriye'de DAEŞ'e karşı aslanlar gibi savaşırken moralini de hep yüksek tutuyor.'ta DAEŞ mevzilerini darmadağın etmek için hazırlanan mühimmatın üzerine bordo-mavili renklere gönül veren bir asker "2010- 11 şampiyonu Trabzonspor" diye yazdı.taraftarı sosyal medyada bu kareyi defalarca beğendi.