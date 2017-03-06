‘Daha görüşmedik’

Karadeniz Fırtınası önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı. Trabzonspor'un hedeflerinden biri de Kayserispor ile yıldızı parlayan Deniz Türüç'ü kadroya katmak. Bu transferde önemli yol alındığı ifade edilirken oyuncunun menajeri "Şu an hiçbir kulüple görüşmedik. Tek düşüncemiz Kayserispor" dedi.