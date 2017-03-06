 ‘Daha görüşmedik’ – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    ‘Daha görüşmedik’

    ‘Daha görüşmedik’
    Karadeniz Fırtınası önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı. Trabzonspor'un hedeflerinden biri de Kayserispor ile yıldızı parlayan Deniz Türüç'ü kadroya katmak. Bu transferde önemli yol alındığı ifade edilirken oyuncunun menajeri "Şu an hiçbir kulüple görüşmedik. Tek düşüncemiz Kayserispor" dedi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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