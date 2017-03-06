‘Daha görüşmedik’
Karadeniz Fırtınası önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı. Trabzonspor'un hedeflerinden biri de Kayserispor ile yıldızı parlayan Deniz Türüç'ü kadroya katmak. Bu transferde önemli yol alındığı ifade edilirken oyuncunun menajeri "Şu an hiçbir kulüple görüşmedik. Tek düşüncemiz Kayserispor" dedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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