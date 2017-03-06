 Bronza tebrik – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Bronza tebrik

    Bronza tebrik
    Judoda Büyük Kadınlar Avrupa Açık Kupası Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Trabzonsporlu judocu Gülkader Şentürk 48 kiloda bronz madalya kazandı. Kulüp resmi internet sitesinden tebrik mesajı yayınladı. Trabzonspor bronz alan judocusunu tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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