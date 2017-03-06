Bronza tebrik
Judoda Büyük Kadınlar Avrupa Açık Kupası Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleştirildi. Şampiyonada Trabzonsporlu judocu Gülkader Şentürk 48 kiloda bronz madalya kazandı. Kulüp resmi internet sitesinden tebrik mesajı yayınladı. Trabzonspor bronz alan judocusunu tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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