 Averaj terse döndü – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Averaj terse döndü

    Averaj terse döndü
    Karadeniz Fırtınası sezonun ilk 16 haftasında 12 gol atıp kalesinde toplam 20 gol görmüştü. İlk devreyi eksi 8 averajla tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise coştu. 7 maçta 10 gol atıp sadece 2 gol yedi. Böylece ikinci yarıda yakaladığı artı 8 averajla sezonun başındaki kötü grafiği tersine çevirdi. Art arda güzel sonuçların ardından camiada keyifli.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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