Averaj terse döndü

Karadeniz Fırtınası sezonun ilk 16 haftasında 12 gol atıp kalesinde toplam 20 gol görmüştü. İlk devreyi eksi 8 averajla tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise coştu. 7 maçta 10 gol atıp sadece 2 gol yedi. Böylece ikinci yarıda yakaladığı artı 8 averajla sezonun başındaki kötü grafiği tersine çevirdi. Art arda güzel sonuçların ardından camiada keyifli.