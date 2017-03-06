 Arena bereketi – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Arena bereketi

    Arena bereketi

    kötü geçirdiği sezonun ilk yarısında küme düşme hattına çok yaklaşmıştı ’ya taşındığından beri havasını bulan bordo-mavililer şimdi Avrupa bileti kovalıyor.

    Karadeniz Fırtınası için sezonun ilk yarısı kabul gibi geçiyordu. 12 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgiyle 12 puanı bulunan bordo-mavililer ligde 14. sıraya kadar gerilemişti ve küme düşme hattına sadece 2 puan uzaklıktaydı. İlk yarıyı toparlanarak tamamlayan , sezonun ikinci devresinde yeni stadı Medical Park Arena'ya taşındı. Yeni transferlerin yanında yeni stada taşınmak da Karadeniz ekibini canlandırdı. Evinde yakaladığı olumlu havayı deplasman maçlarına da taşıyan bordo-mavililer 2017'de yenilgi yüzü görmezken taraftarı tribünlere geri döndü. Böyle olunca kasası dolmaya başladı. Aldığı puanlarla da Avrupa Kupaları'na katılmaya bir hayli yaklaştı.

    22 BİN ORTALAMA...
    Trabzonspor yeni evi 'da 3 maça çıktı. Fırtına, G.Antep'i 4-0 yenerken dünyaları kaçırdığı maçta Alanya ile 0-0 berabere kaldı, Karabük'ü ise 1-0'lık sonuçla geçmeyi bildi. Avni Aker'de son dönemde 7-8 bin ortalamaya oynayan Trabzonspor yeni stadında ise 20 binin altına hiç düşmedi. Ortalama 22 bin kişi geldi. Seyirci rekoruyla birlikte kasa da dolmaya başladı. Bordo-mavili kulübün sadece 3 maçlık iç saha geliri 1 milyon 700 bin TL'yi buldu.

    'BÜYÜK GÜÇ KATIYORLAR'
    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da şu ana kadar taraftarın ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı "Medical Park Arena takıma ve camiaya büyük hava kattı. Taraftar bizi yalnız bırakmıyor. Onlardan aldığımız güçle çok daha motive ve güçlü bir futbol sergiliyoruz" diye konuştu.

    GELSİN PARALAR: 7 MİLYON 800 BİN TL
    Ligin ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Trabzonspor, TFF'nin belirlediği başarı bonuslarını da kasasına koymaya devam ediyor. Bordo-mavililer ikinci yarıda 7 milyon 800 bin TL'lik önemli bir girdi sağladı. Özellikle iç sahadaki maçlarındaki forma ve bilet satışından da adeta para yağıyor.



    Yunus Emre SEL
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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