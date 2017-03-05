Yusuf’a şaka: Dua et kazandık
Karabükspor ile oynanan maçta golün asistini yapan ancak 81. dakikada çok net bir gol pozisyonundan yararlanamayan Yusuf Yazıcı, büyük üzüntü yaşamıştı.
Ardından teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınan Yusuf'a takım arkadaşları da soyunma odasında takılarak, "Dua et maçı kazandık. Yoksa kötü olurdu" dedi. Bu şakalaşmanın ardından takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'ya sarılarak performansından dolayı tebrik etti.
ÖZÜR DİLİYORUM
Yusuf Yazıcı kaçırdığı gol pozisyonu için sosyal medya hesabından özür diledi. Taraftarların da teselli mesajları yağdırdığı genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırdığım pozisyon için üzgünüm. Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam."
ÖZÜR DİLİYORUM
Yusuf Yazıcı kaçırdığı gol pozisyonu için sosyal medya hesabından özür diledi. Taraftarların da teselli mesajları yağdırdığı genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırdığım pozisyon için üzgünüm. Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam."
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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