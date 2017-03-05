 Yusuf’a şaka: Dua et kazandık – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Yusuf’a şaka: Dua et kazandık

    Yusuf’a şaka: Dua et kazandık

    Karabükspor ile oynanan maçta golün asistini yapan ancak 81. dakikada çok net bir gol pozisyonundan yararlanamayan , büyük üzüntü yaşamıştı.

    Ardından teknik direktör Ersun Yanal tarafından oyundan alınan Yusuf'a takım arkadaşları da soyunma odasında takılarak, "Dua et maçı kazandık. Yoksa kötü olurdu" dedi. Bu şakalaşmanın ardından takım arkadaşları 'ya sarılarak performansından dolayı tebrik etti.

    ÖZÜR DİLİYORUM
    Yusuf Yazıcı kaçırdığı gol pozisyonu için sosyal medya hesabından özür diledi. Taraftarların da teselli mesajları yağdırdığı genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kaçırdığım pozisyon için üzgünüm. Daha çok çalışmaya ve gelişmeye devam."
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:30
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