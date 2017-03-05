Yanal, birçok ilki birden yaşıyor

Bordo-mavili takımda üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon farklı heyecanlar yaşıyor.

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Gaziantepspor maçıyla birlikte Fırtına ile 100. resmi maçını geride bırakan tecrübeli hoca, Karabükspor'u karşısında 61. galibiyetini elde etti. Yanal, atrenörlük kariyeri boyunca Trabzonspor ile 129, G.Birliği ile 86, Eskişehirspor ile 75, A.Gücü ile 73, Manisa ile 58, F.Bahçe ile 40, Denizlispor ile 42 maça çıktı.