Yanal, birçok ilki birden yaşıyor
Bordo-mavili takımda üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, bu sezon farklı heyecanlar yaşıyor.
Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Gaziantepspor maçıyla birlikte Fırtına ile 100. resmi maçını geride bırakan tecrübeli hoca, Karabükspor'u karşısında 61. galibiyetini elde etti. Yanal, atrenörlük kariyeri boyunca Trabzonspor ile 129, G.Birliği ile 86, Eskişehirspor ile 75, A.Gücü ile 73, Manisa ile 58, F.Bahçe ile 40, Denizlispor ile 42 maça çıktı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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