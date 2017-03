Trabzon’u seviyorum

22 yaşındaki orta saha oyuncusu da yönetim ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiğini belirterek, "Sözleşme konusu bizim için sorun olmayacaktır. Şu an için her şey iyi gidiyor.ve benim bu yapılanma içinde bulunmam güzel olacaktır.'u seviyorum" ifadelerini kullandı.Bordo-mavililerin 22 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu , Alanyaspor maçında girdiği 26 ikili mücadeleden 20'sinde topa sahip olarak Süper Lig rekorunu kırmıştı. Cezası nedeniyle Konya sınavında oynayamayan, Karabük maçında ise galibiyet golünü atan Okay, bordo-mavili forma altında 7. golünü kaydetti. Okay, Trabzonspor ile çıktığı toplam 65 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.