Trabzon’u seviyorum
Trabzonspor yönetim kurulu, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Okay Yokuşlu ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu da yönetim ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiğini belirterek, "Burada mutluyum. Sözleşme konusu bizim için sorun olmayacaktır. Şu an için her şey iyi gidiyor. Çok ciddi bir yapılanma var ve benim bu yapılanma içinde bulunmam güzel olacaktır. Trabzonspor'u seviyorum" ifadelerini kullandı.
65 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ
Bordo-mavililerin 22 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu, Alanyaspor maçında girdiği 26 ikili mücadeleden 20'sinde topa sahip olarak Süper Lig rekorunu kırmıştı. Cezası nedeniyle Konya sınavında oynayamayan, Karabük maçında ise galibiyet golünü atan Okay, bordo-mavili forma altında 7. golünü kaydetti. Okay, Trabzonspor ile çıktığı toplam 65 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.
65 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ
Bordo-mavililerin 22 yaşındaki yıldızı Okay Yokuşlu, Alanyaspor maçında girdiği 26 ikili mücadeleden 20'sinde topa sahip olarak Süper Lig rekorunu kırmıştı. Cezası nedeniyle Konya sınavında oynayamayan, Karabük maçında ise galibiyet golünü atan Okay, bordo-mavili forma altında 7. golünü kaydetti. Okay, Trabzonspor ile çıktığı toplam 65 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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