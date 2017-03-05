 Trabzon’u seviyorum – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Trabzon’u seviyorum

    Trabzon’u seviyorum

    yönetim kurulu, gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile sözleşmesini 3 yıl daha uzatmak için yaptığı görüşmelerde önemli mesafe kat etti.

    22 yaşındaki orta saha oyuncusu da yönetim ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiğini belirterek, "Burada mutluyum. Sözleşme konusu bizim için sorun olmayacaktır. Şu an için her şey iyi gidiyor. Çok ciddi bir yapılanma var ve benim bu yapılanma içinde bulunmam güzel olacaktır. Trabzonspor'u seviyorum" ifadelerini kullandı.

    65 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ
    Bordo-mavililerin 22 yaşındaki yıldızı , Alanyaspor maçında girdiği 26 ikili mücadeleden 20'sinde topa sahip olarak Süper Lig rekorunu kırmıştı. Cezası nedeniyle Konya sınavında oynayamayan, Karabük maçında ise galibiyet golünü atan Okay, bordo-mavili forma altında 7. golünü kaydetti. Okay, ile çıktığı toplam 65 maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaptı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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