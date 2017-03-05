Sokaktan geldim
Fırtına'nın orta saha oyuncusu Onazi, takımın daha fazla gol atması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada çok aktif olması ve bunun büyük beğeni toplaması konusunda ise Onazi, "Sokaklardan gelen bir insanım. Bu benim yaşadığım hayat. İnsanlar bunu gördüğü için mutlu oluyorsa ben de mutlu olurum" dedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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