 Sokaktan geldim – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Sokaktan geldim

    Sokaktan geldim
    Fırtına'nın orta saha oyuncusu , takımın daha fazla gol atması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada çok aktif olması ve bunun büyük beğeni toplaması konusunda ise Onazi, "Sokaklardan gelen bir insanım. Bu benim yaşadığım hayat. İnsanlar bunu gördüğü için mutlu oluyorsa ben de mutlu olurum" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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