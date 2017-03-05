Şampiyonluk kadrosu

gelecek sezon şampiyon kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör, gelecek sezon yerli yıldızlar ile iskeleti tamamlamayı ve üzerinekatmayı amaçlarken, öncelikli hedefin eski öğrencileriveolduğu belirtildi. Yanal'ın, Çin'intakımından ayrılmaya çalışanile görüştüğü ve 3 yıllık anlaşma için el sıkıştığı belirtilirken, 31 yaşındaki golcü oyuncunun'dayken en iyi anlaştığı isimile de görüştü.Yanal 'ın, G.Saray'dan ayrılmaya hazırlanan ve yıllıkücreti ile içerde'yu bulan alacağı bulunması nedeniyle gidişinekulübün de onay verdiği 32 yaşındaki orta saha ile görüştüğü öğrenildi. Selçuk'un'un teklifine 'evet' dediği'ınile yıldız oyuncuyu takımın liderlerinden yapmayı planladığı belirtildi. Burak ve Selçuk'un işini bitiren tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusundaile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanatile birlikte'un 24 yaşındaki orta sahasıile de anlaşıldığı, Beşiktaşlı orta saha Tolgay Arslan ile de sezon sonu için söz kesildiği de belirtildi.