Şampiyonluk kadrosu
Ersun Yanal eski öğrencileri başta olmak üzere öncelikle yerli yıldızları istedi. Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’ın işini tecrübeli hoca bitirdi. Tunay ile Deniz de tamam gibi.
Trabzonspor gelecek sezon şampiyon kadro kurmak için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal, gelecek sezon yerli yıldızlar ile iskeleti tamamlamayı ve üzerine 2-3 yabancı katmayı amaçlarken, öncelikli hedefin eski öğrencileri Burak Yılmaz ve Selçuk İnan olduğu belirtildi. Yanal'ın, Çin'in Beijing Guoan takımından ayrılmaya çalışan Burak Yılmaz ile görüştüğü ve 3 yıllık anlaşma için el sıkıştığı belirtilirken, 31 yaşındaki golcü oyuncunun Trabzon'dayken en iyi anlaştığı isim Selçuk İnan ile de görüştü.
YANAL, SELÇUK İLE GÖRÜŞTÜ
Yanal 'ın, G.Saray'dan ayrılmaya hazırlanan ve yıllık 3 milyon euro ücreti ile içerde 2 milyon euro'yu bulan alacağı bulunması nedeniyle gidişine sarı-kırmızılı kulübün de onay verdiği 32 yaşındaki orta saha ile görüştüğü öğrenildi. Selçuk'un Trabzon'un teklifine 'evet' dediği Ersun Yanal'ın Burak ile yıldız oyuncuyu takımın liderlerinden yapmayı planladığı belirtildi. Burak ve Selçuk'un işini bitiren tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Tunay Torun ile birlikte Kayserispor'un 24 yaşındaki orta sahası Deniz Türüç ile de anlaşıldığı, Beşiktaşlı orta saha Tolgay Arslan ile de sezon sonu için söz kesildiği de belirtildi.
YANAL, SELÇUK İLE GÖRÜŞTÜ
Yanal 'ın, G.Saray'dan ayrılmaya hazırlanan ve yıllık 3 milyon euro ücreti ile içerde 2 milyon euro'yu bulan alacağı bulunması nedeniyle gidişine sarı-kırmızılı kulübün de onay verdiği 32 yaşındaki orta saha ile görüştüğü öğrenildi. Selçuk'un Trabzon'un teklifine 'evet' dediği Ersun Yanal'ın Burak ile yıldız oyuncuyu takımın liderlerinden yapmayı planladığı belirtildi. Burak ve Selçuk'un işini bitiren tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Tunay Torun ile birlikte Kayserispor'un 24 yaşındaki orta sahası Deniz Türüç ile de anlaşıldığı, Beşiktaşlı orta saha Tolgay Arslan ile de sezon sonu için söz kesildiği de belirtildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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