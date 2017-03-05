Paraları çoktan çıktı

Fırtına, sezonun ikinci devresinde aldığı sonuçlarla TFF'den 7 milyon 800 bin lira gelir elde etti. Bordo-mavililer, aldığı bu parayla devre arasında transfer ettiği Rodallega ve Olcay'ın bonservis paralarını fazlasıyla çıkardı. Rodallega için Akhisar ile 1 milyon 600 bin euro ve Olcay için Beşiktaş'a ile 200 bin euro'ya anlaşan Trabzonspor, bu iki oyuncu için toplamda 1 milyon 800 bin euro'ya (6 milyon 800 bin lira) imza atmıştı.