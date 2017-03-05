 Paraları çoktan çıktı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Paraları çoktan çıktı

    Paraları çoktan çıktı
    Fırtına, sezonun ikinci devresinde aldığı sonuçlarla TFF'den 7 milyon 800 bin lira gelir elde etti. Bordo-mavililer, aldığı bu parayla devre arasında transfer ettiği Rodallega ve Olcay'ın bonservis paralarını fazlasıyla çıkardı. Rodallega için Akhisar ile 1 milyon 600 bin euro ve Olcay için Beşiktaş'a ile 200 bin euro'ya anlaşan Trabzonspor, bu iki oyuncu için toplamda 1 milyon 800 bin euro'ya (6 milyon 800 bin lira) imza atmıştı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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