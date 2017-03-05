Paraları çoktan çıktı
Fırtına, sezonun ikinci devresinde aldığı sonuçlarla TFF'den 7 milyon 800 bin lira gelir elde etti. Bordo-mavililer, aldığı bu parayla devre arasında transfer ettiği Rodallega ve Olcay'ın bonservis paralarını fazlasıyla çıkardı. Rodallega için Akhisar ile 1 milyon 600 bin euro ve Olcay için Beşiktaş'a ile 200 bin euro'ya anlaşan Trabzonspor, bu iki oyuncu için toplamda 1 milyon 800 bin euro'ya (6 milyon 800 bin lira) imza atmıştı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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