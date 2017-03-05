Olcay’dan kara haber
Fırtına'nın son haftalarda elde ettiği galibiyetlerde performansıyla önemli bir pay sahibi olan Olcay Şahan, Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından stadı omuzlarda terk etti.
Maç içerisinde sol ayak bileği burkulan ancak bu şekilde maça devam eden, maç sonu da kolbastı oynayan Olcay'ın sakatlığının önemli olduğu belirtildi. Sol ayak bileği ciddi şekilde şişen ve moraran Olcay'ın çekilecek MR'ından sonra sakatlık durumunun netleşeceği ama oyuncunun Akhisar maçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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