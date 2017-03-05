Olcay’dan kara haber

Maç içerisinde sol ayak bileği burkulan ancak bu şekilde maça devam eden, maç sonu da kolbastı oynayan'ın sakatlığının önemli olduğu belirtildi. Sol ayak bileği ciddi şekilde şişen ve moraran'ın çekilecek'ından sonra sakatlık durumunun netleşeceği ama oyuncununmaçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.