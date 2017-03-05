 Olcay’dan kara haber – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Olcay’dan kara haber

    Olcay’dan kara haber

    Fırtına'nın son haftalarda elde ettiği galibiyetlerde performansıyla önemli bir pay sahibi olan , Kardemir Karabükspor galibiyetinin ardından stadı omuzlarda terk etti.

    Maç içerisinde sol ayak bileği burkulan ancak bu şekilde maça devam eden, maç sonu da kolbastı oynayan Olcay'ın sakatlığının önemli olduğu belirtildi. Sol ayak bileği ciddi şekilde şişen ve moraran Olcay'ın çekilecek MR'ından sonra sakatlık durumunun netleşeceği ama oyuncunun Akhisar maçında forma giyme ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtildi.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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