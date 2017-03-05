Messi ile buluşuyor
Ara transfer döneminde alınan ve performansıyla beğeni kazanan Emmanuel Mas, yükselen grafiği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Messi'li Arjantin Milli Takımı'nın Şili ve Bolivya ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna çağırılan Mas, bundan önceki iki milli maça ilk 11'de başlamıştı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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