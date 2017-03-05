 Messi ile buluşuyor – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Messi ile buluşuyor

    Messi ile buluşuyor
    Ara transfer döneminde alınan ve performansıyla beğeni kazanan , yükselen grafiği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Messi'li Arjantin Milli Takımı'nın Şili ve Bolivya ile yapacağı Dünya Kupası eleme maçlarının kadrosuna çağırılan Mas, bundan önceki iki milli maça ilk 11'de başlamıştı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
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