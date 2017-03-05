İki farklı Trabzonspor

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1,12 gibi düşük bir ortalamada kaldı.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde ise Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Osmanlıspor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Atiker Konyaspor 1-1 ile berabere kaldı.

Oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, 17 puan elde ederek maç başına 2,42 gibi yüksek bir ortalama ile bu dönemi geride bıraktı.

- Averajlar da tersine döndü

Trabzonspor, ligin ilk 16 haftasında 12 gol atıp 20 gol yiyerek eksi 8 averajla maçlarını tamamladı. Ligin ikinci bölümünde ise bordo-mavililer, 7 maçta 10 gol attı, 2 gol yiyerek artı 8 averaj elde etti.

İlk yarıda 0,75 gol ortalamasıyla rakip fileleri havalandıran bordo-mavililer, ikinci bölümde ise 1,43 ortalama yakaladı.

İlk 16 haftada 20 gol yiyerek 1,25 maç başına ortalaması olan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda ise 7 maçta sadece 2 kez rakiplerine geçit vererek maç başına 0,28 gol yedi.

- Saral: "Özlenen Trabzonspor geliyor"

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde arzuladıkları sonuçları aldıklarını, bunun da ilerisi için kendilerine umut verdiğini belirtti.

Ligin ilk yarısında üzdükleri bordo-mavili taraftarları sevindirmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Saral, "2017 yılında namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Kötü dönemler artık geride kaldı. Aldığımız bu sonuçlar gelecek sezon için de umut verdi. Özlenen, şampiyonluk yarışı içinde yer alacak Trabzonspor geliyor. 2010-2011 sezonundaki şampiyonluk kadromuz geliyor. Bunun adımlarını attığımızı düşünüyoruz." dedi.

Önlerindeki dönemi iyi değerlendirmeleri gerektiğini de anlatan Saral, "Daha yolun başındayız. Daha iyi bir Trabzonspor'u taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah taraftarımızı mutlu etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Saral, Medical Park Arena Stadı'nda oynadıkları 3 maçta 22 bin taraftar ortalaması yakaladığını ve bunun da hem takıma hem de yönetime büyük bir ivme kazandırıcı güç olduğunu kaydetti.

Taraftarlara teşekkür eden Saral, "Gelecek sezon da taraftarımız, hedeflerimiz yolunda büyük bir itici güç olacak. Hüseyin Avni Aker'de 9 bin taraftara ortalama oynarken bu sayı 22 bine yükseldi. İlerleyen dönemlerde 41 bin 461 kişilik stadın dolacağı günlerin de geleceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.