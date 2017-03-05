 ''Güzel günler yakında'' – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    ''Güzel günler yakında''

    ''Güzel günler yakında''

    Başkan Usta, “Güzel günlere doğru yolculuğa çıktık. Muhteşem işlere imza atacağız” dedi.

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında Karabükspor'u mağlup ederek sezonun ikinci yarısında oynadığı 7 karşılaşmada 2 beraberlik ve 5 galibiyetlik seri yakalayan Trabzonspor'da moraller yerinde. Ligin ilk yarısında 16 maçta 18 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 7 maçta ise 17 puan alarak önemli bir başarıya imza attı. Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, alınan galibiyet sonrası tribünde büyük bir sevinç yaşadı. Usta, camianın kenetlendiğini belirterek, "Yeni stadımıza yakışır günleri görmeye başladık. Yüzümüzden gülümseme eksik olmasın" dedi.

    BİRLİKTE BAŞARIRIZ
    Başkan şöyle devam etti: "İnşallah gelecek yıllarda bu muhteşem statta muhteşem taraftarlarla olağanüstü işlere imza atacağız. Herkes kenetlensin, birbirine sahip çıksın. Güzel günlere doğru yolculuğa çıktık. Bu yolculuk başladı. Kulübümüzün 50 yıllık mazisine sahip çıkalım ve geleceğimizi inşa edelim. Birlikte başaracağız."


    Yunus Emre SEL
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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