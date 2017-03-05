Durica sabırsız
Sakatlığı nedeniyle bir süre daha forma giyemeyecek olan Durica, en kısa zamanda geri dönmek istediğini söyledi. Slovak stoper, "Takımda işler yoluna girdi. Ben de sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızım" dedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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