 Durica sabırsız – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    sabırsız

    Durica sabırsız
    Sakatlığı nedeniyle bir süre daha forma giyemeyecek olan Durica, en kısa zamanda geri dönmek istediğini söyledi. Slovak stoper, "Takımda işler yoluna girdi. Ben de sahaya çıkıp mücadele etmek için sabırsızım" dedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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