Demir yumruk Fırtına
Trabzon'daki yerel gazeteler, Karabük galibiyeti sonrası Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli bir engelin daha aşıldığına vurgu yaptı. Kuzey Ekspres "Yokuşlu yukarı 5'inci vites!", Günebakış "Demir yumruk", İlkhaber "Trabzonspor'da her şey Okay!", Karadeniz "Avrupa'nın Yokuşlu yolları Fırtına'ya vız gelir", Sonnokta "Okay'dan altın kafa", Taka "Usta yaz oraya üç puan daha!" başlıklarını attı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:25
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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