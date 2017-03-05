 Demir yumruk Fırtına – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Demir yumruk Fırtına

    Demir yumruk Fırtına
    Trabzon'daki yerel gazeteler, Karabük galibiyeti sonrası Avrupa kupalarına katılma noktasında önemli bir engelin daha aşıldığına vurgu yaptı. Kuzey Ekspres "Yokuşlu yukarı 5'inci vites!", Günebakış "Demir yumruk", İlkhaber "Trabzonspor'da her şey Okay!", Karadeniz "Avrupa'nın Yokuşlu yolları Fırtına'ya vız gelir", Sonnokta "Okay'dan altın kafa", Taka "Usta yaz oraya üç puan daha!" başlıklarını attı.



    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Demir yumruk Fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.