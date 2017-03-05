Demir yumruk Fırtına

Trabzon'daki yerel gazeteler,galibiyeti sonrasıkupalarına katılma noktasında önemli bir engelin daha aşıldığına vurgu yaptı. Kuzey Ekspres "Yokuşlu yukarı 5'inci vites!", Günebakış "Demir yumruk", İlkhaber "Trabzonspor'da her şey Okay!", Karadeniz "", Sonnokta "", Taka "Usta yaz oraya üç puan daha!" başlıklarını attı.