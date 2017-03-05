Defansa duvar ördüler
Bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig’de en az gol (2) yiyen takım oldu.
Süper Lig'de 2017 yılı içinde toplam yedi hafta oynandı. Trabzonspor bu yedi maç sonunda yenilgisiz 17 puan topladı. Trabzonspor yediği iki golle aynı zamanda 2017 yılı içinde ligin en az gol yiyen takımı oldu. Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı üç lig maçında da gol yemedi. (Gaziantepspor 4-0, A.Alanyaspor 0-0, Karabükspor 1-0). Karadeniz ekibinin bu performansı göstermesinde kaleci Onur'un yanı sıra defans hattının etkisi büyük.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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