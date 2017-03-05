 Defansa duvar ördüler – Fotomaç – 05 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Defansa duvar ördüler

    Defansa duvar ördüler

    Bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig’de en az gol (2) yiyen takım oldu.

    Süper Lig'de 2017 yılı içinde toplam yedi hafta oynandı. Trabzonspor bu yedi maç sonunda yenilgisiz 17 puan topladı. yediği iki golle aynı zamanda 2017 yılı içinde ligin en az gol yiyen takımı oldu. Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı üç lig maçında da gol yemedi. (Gaziantepspor 4-0, A.Alanyaspor 0-0, Karabükspor 1-0). Karadeniz ekibinin bu performansı göstermesinde kaleci Onur'un yanı sıra defans hattının etkisi büyük.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Defansa duvar ördüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.