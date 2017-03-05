Büyük jest: 3 gün izin
Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyetin ardından oyuncularına jest yaparak üç gün izin verdi. 7 Mart Salı günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavili takımın oyuncuları da bu izin karşısında oldukça mutlu oldu.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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