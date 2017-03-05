 Büyük jest: 3 gün izin – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Büyük jest: 3 gün izin

    Büyük jest: 3 gün izin
    'da Teknik Direktör , Kardemir Karabükspor karşısında alınan galibiyetin ardından oyuncularına jest yaparak üç gün izin verdi. 7 Mart Salı günü saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Akhisar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavili takımın oyuncuları da bu izin karşısında oldukça mutlu oldu.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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