Altı isim sarıda geçti
Karadeniz ekibinde Kardemir Karabükspor maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyordu.
Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Rodallega ve N'Doye kart görmeleri durumunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Ancak kimse sarı kart görmedi ve bu futbolcular cezalı duruma düşmedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:32
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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