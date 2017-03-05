 Altı isim sarıda geçti – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Altı isim sarıda geçti

    Altı isim sarıda geçti

    Karadeniz ekibinde Kardemir Karabükspor maçı öncesi 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyordu.

    Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Rodallega ve N'Doye kart görmeleri durumunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Ancak kimse sarı kart görmedi ve bu futbolcular cezalı duruma düşmedi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:32
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