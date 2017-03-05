1 milyon 617 bin TL
İkinci yarıdaki başarılı grafiği sonrası taraftar da Trabzonspor'a sahip çıktı.
MP Arena'daki ilk maçta 567 bin TL gelir elde eden Fırtına, Alanya maçından da 500 bin TL'yi kasasına koymuştu. Karabük maçından da 550 bin TL hasılat elde eden bordo-mavililer 3 maçta 1 milyon 617 bin TL kazandı.
SATIŞ SONA ERDİ
Fırtına'da bu sezon kombine satışları sona erdi. Sezonun ikinci yarısında 90 TL'den başlayan kombine fiyatlarının satışının dün itibariyle sona erdiği açıklandı. Taraftarın, sezonun ikinci yarısında kombinelere yoğun ilgi olduğu belirtildi.
SATIŞ SONA ERDİ
Fırtına'da bu sezon kombine satışları sona erdi. Sezonun ikinci yarısında 90 TL'den başlayan kombine fiyatlarının satışının dün itibariyle sona erdiği açıklandı. Taraftarın, sezonun ikinci yarısında kombinelere yoğun ilgi olduğu belirtildi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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