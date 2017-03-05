 1 milyon 617 bin TL – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    1 milyon 617 bin TL

    1 milyon 617 bin TL

    İkinci yarıdaki başarılı grafiği sonrası taraftar da 'a sahip çıktı.

    MP Arena'daki ilk maçta 567 bin TL gelir elde eden Fırtına, Alanya maçından da 500 bin TL'yi kasasına koymuştu. Karabük maçından da 550 bin TL hasılat elde eden bordo-mavililer 3 maçta 1 milyon 617 bin TL kazandı.

    SATIŞ SONA ERDİ
    Fırtına'da bu sezon kombine satışları sona erdi. Sezonun ikinci yarısında 90 TL'den başlayan kombine fiyatlarının satışının dün itibariyle sona erdiği açıklandı. Taraftarın, sezonun ikinci yarısında kombinelere yoğun ilgi olduğu belirtildi.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:31
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