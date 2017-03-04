 Yusuf’un yolu uzun – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Yusuf’un yolu uzun

    Yusuf’un yolu uzun

    Ersun Yanal, bordo-mavili takımla 5 yıllık sözleşme imzalayan 'ya övgü yağdırdı.

    Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzon tarihinde hem ülkeye hem de kendi takımına olağanüstü oyuncular üretmiş bir kulüp. gibi oyuncuların kıymetini bileceğiz. Onları en iyi yere getirmek için çalışacağız. Yusuf henüz yolun başında. Önünde uzun bir süreç var. Hem Türk futboluna, hem Trabzonspor'a kazandırmak için her gün karlı çıkması gerekiyor. Onun önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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