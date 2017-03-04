 Yazıcı Mehmet Ekici'yi ezdi geçti – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Yazıcı Mehmet Ekici'yi ezdi geçti

    Yazıcı Mehmet Ekici'yi ezdi geçti

    Okay'ın golünde kornerden ortayı yapan , bu sezon 12. resmi maçında 7 asiste ulaştı.

    Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 asist yapan genç yıldız, 4 tane de gol attı. Kadro dışı kalan Yazıcı'nın selefi Mehmet Ekici ise 19 maçta 3 gol, 1 asist üretebilmişti.

    ŞEHRİN PLAKASINI BULDU
    İKİ haftalık aranın ardınan Karabükspor maçından zaferle ayrılan , Trabzonspor'un başında 61. galibiyetini elde etti. Karadeniz ekibi, Yanal ile Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 129 resmi maçta 61 galibiyet, 29 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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