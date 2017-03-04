Yazıcı Mehmet Ekici'yi ezdi geçti
Okay'ın golünde kornerden ortayı yapan Yusuf Yazıcı, bu sezon 12. resmi maçında 7 asiste ulaştı.
ŞEHRİN PLAKASINI BULDU
İKİ haftalık aranın ardınan Karabükspor maçından zaferle ayrılan Ersun Yanal, Trabzonspor'un başında 61. galibiyetini elde etti. Karadeniz ekibi, Yanal ile Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 129 resmi maçta 61 galibiyet, 29 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Yazıcı Mehmet Ekici'yi ezdi geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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