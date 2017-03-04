Trabzon'da Burak sesleri
Taraftar, şehir turu atan başkan Muharrem Usta’dan golcü futbolcuyu istedi
Taraftarlar en çok Burak Yılmaz ile Tolgay Arslan'ın transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorarken; Başkan Usta bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Usta'nın taraftarların isteklerini dikkatlice dinlemesi gözlerden kaçmadı. Taraflar, "Burak Yılmaz bu takımda büyük iş yapar. Gücümüze güç katar. Bizi 50. yılda şampiyonluk hedefine ulaştırabilir" şeklinde yorumlar yaptı.
Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan Burak, yabancı kuralı değişikliği nedeniyle ayrılabilir. Burak ile ilk görüşmenin yapıldığını dün gazeteniz FOTOMAÇ duyurmuştu. Burak, iki sezon forma giydiği Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol kaydederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
Trabzon'da Burak sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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