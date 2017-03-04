 Trabzon'da Burak sesleri – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Trabzon'da Burak sesleri

    Trabzon'da Burak sesleri

    Taraftar, şehir turu atan başkan ’dan golcü futbolcuyu istedi

    Başkan , Kardemir Karabükspor maçı öncesi geldiği Trabzon'da şehir turu attı. Taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Usta'ya taraftarlar sezon sonunda yapılması muhtemel transferleri sordu.

    Taraftarlar en çok Burak Yılmaz ile Tolgay Arslan'ın transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sorarken; Başkan Usta bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Usta'nın taraftarların isteklerini dikkatlice dinlemesi gözlerden kaçmadı. Taraflar, "Burak Yılmaz bu takımda büyük iş yapar. Gücümüze güç katar. Bizi 50. yılda şampiyonluk hedefine ulaştırabilir" şeklinde yorumlar yaptı.

    Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan Burak, yabancı kuralı değişikliği nedeniyle ayrılabilir. Burak ile ilk görüşmenin yapıldığını dün gazeteniz FOTOMAÇ duyurmuştu. Burak, iki sezon forma giydiği Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol kaydederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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