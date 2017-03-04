 Tırmanış sürüyor – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Tırmanış sürüyor

    Tırmanış sürüyor
    Karabükspor maçı sonrası konuşan , çok mutlu olduklarını söyledi. 28 yaşındaki stoper, "Tırmanış devam ediyor. Çok iyi oynadık ama 1-0 aldık. Daha fazla atmamız lazımdı. Golleri kolay kaçırıyoruz. Ama yenilmezlik serisini sürdürüyoruz. Yeni şeyler her zaman bambaşka ruh ve heyecan katar. Bu stat da bize heyecan kattı" dedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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