 Selçuk İnan bombası – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    bombası

    Selçuk İnan bombası

    Yanal’ın eski öğrencisi için yönetime, ‘alın’ dediği bildirildi. Selçuk’un da dönmeye sıcak baktığı öğrenildi

    Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın ardından bir başka eski oyuncusu 'ı da gündemine aldı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray'da son dönemde gözden düşen ve sezon sonunda takımdan gönderileceği konuşulan eski öğrencisinin geri alınmasını istediği belirtildi. Yanal'ın yöneticilere de bu talebini ilettiği ifade edildi.

    Başkan Muharrem Usta'nın Selçuk İnan'ın da menajerliğini yapan Batur Altıparmak ile Okay Yokuşlu için yaptığı görüşmede konunun açıldığı öğrenilirken, Selçuk'un Galatasaray'dan ayrılması halinde Ersun Yanal ile tekrar çalışma fikrine sıcak baktığı bildirildi. Selçuk İnan ile Manisaspor'da beraber çalışan Ersun Yanal, tecrübeli futbolcuyu daha sonra Trabzonspor'a aldırmış ve milli takıma kadar yükselme sürecinde pay sahibi olmuştu. 32 yaşındaki Selçuk'un Galatasaray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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