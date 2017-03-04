 Safitürk’ün hayali oluyor – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Safitürk’ün hayali oluyor

    Safitürk’ün hayali oluyor
    Derik'te PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Mardinli çocukları Trabzonspor maçına getirme hayali gerçekleşecek. Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, "Nisanda 50 öğrenciyi Trabzonspor maçına götürüp, Safitürk'ün hayalini gerçekleştireceğiz" dedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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