Özgüven kazandık

Bordo-mavili hoca, “2017’de 7 maçta mağlubiyet görmeden sadece 2 gol yiyerek yükselişe geçtik. Oyuncularımızın özgüveni yerine geldi. Şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturacağız” dedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin en iyi koşan takımlarından birine karşı değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Pozitif oynamaya çalışan bir takımız. Zoru kolaylaştıracak bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Bir pozisyon haricinde pozisyon vermedik ve bir çok pozisyon yakaladık. 2017'de ligde 7 maçta mağlubiyet görmeden sadece 2 gol yiyerek iyi bir yükselişe geçtik. Oyuncularımı disiplinleri için tebrik ediyorum" dedi.



RODALLEGA DA KAÇIRMIŞTI

Oyuncuların özgüveninin yerine geldiğini vurgulayan Yanal, "Daha iyi oynayabilir miyiz, yüzde 100 evet. Şampiyonluk için oynayacak takımı oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yanal, Yusuf'un kaçırdığı pozisyon için, "Geçen hafta da Rodallega kaçırmıştı. Olabilir şeyler bunlar" diyen Yanal, "Mas'ın Arjantin Milli Takımı'na seçilmesi de bizim için bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.