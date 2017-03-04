Özgüven kazandık
Bordo-mavili hoca, “2017’de 7 maçta mağlubiyet görmeden sadece 2 gol yiyerek yükselişe geçtik. Oyuncularımızın özgüveni yerine geldi. Şampiyonluğa oynayacak takımı oluşturacağız” dedi
RODALLEGA DA KAÇIRMIŞTI
Oyuncuların özgüveninin yerine geldiğini vurgulayan Yanal, "Daha iyi oynayabilir miyiz, yüzde 100 evet. Şampiyonluk için oynayacak takımı oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yanal, Yusuf'un kaçırdığı pozisyon için, "Geçen hafta da Rodallega kaçırmıştı. Olabilir şeyler bunlar" diyen Yanal, "Mas'ın Arjantin Milli Takımı'na seçilmesi de bizim için bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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