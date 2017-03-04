 Olcay Şahan muhteşemdi – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    muhteşemdi

    Olcay Şahan muhteşemdi

    Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan , Karabükspor maçında da 90 dakika sahada kaldı.

    Tecrübeli futbolcu toplamda 4 kez rakipten top çalarak bu alanda maçın en iyisi olurken, ayrıca girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak yine bu istatistikte takımına önemli katkı sağladı. 33. dakikada ayağı burkulan ve sakatlık geçiren Olcay, yine de oyuna devam ederek alkış aldı. Maçı bitiren Olcay, daha sonra ağrıları arttığı için stadı omuzlarda terk etti. Olcay'a bugün MR çekileceği belirtildi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:25
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