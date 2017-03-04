Mas’a milli davet

Fırtına'nın devre arasında kadrosuna kattığı Emnauel Mas, Arjantin Milli Takımı'na davet edildi. Tangocular'ın 23 Mart tarihinde Şili ile içeride, 28 Mart'ta ise deplasmanda Bolivya ile oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunda Mas'ın yanı sıra Messi, Agüero, Higuain ve Di Maria gibi yıldızlır yer alıyor.