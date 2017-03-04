 Mas’a milli davet – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mas’a milli davet

    Fırtına'nın devre arasında kadrosuna kattığı Emnauel Mas, Arjantin Milli Takımı'na davet edildi. Tangocular'ın 23 Mart tarihinde Şili ile içeride, 28 Mart'ta ise deplasmanda Bolivya ile oynayacağı maçların 26 kişilik aday kadrosunda Mas'ın yanı sıra Messi, Agüero, Higuain ve Di Maria gibi yıldızlır yer alıyor.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mas’a milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.