 Kayserili Deniz Türüç de listede – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Kayserili Deniz Türüç de listede

    Kayserili Deniz Türüç de listede
    50. yılında şampiyonluk hedefi koyan Trabzonspor, Kayserispor'la müthiş bir çıkış yakalayan Deniz Türüç'ü de takibe aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kayserispor yönetimiyle ilk temasın kurulduğu, futbolcunun da ikna edildiği belirtildi. Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ten Kayserispor'a gelen Deniz, bu sezon 4 gol, 8 asist üretti.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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