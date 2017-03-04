Kayserili Deniz Türüç de listede

50. yılında şampiyonluk hedefi koyan Trabzonspor, Kayserispor'la müthiş bir çıkış yakalayan Deniz Türüç'ü de takibe aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Kayserispor yönetimiyle ilk temasın kurulduğu, futbolcunun da ikna edildiği belirtildi. Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ten Kayserispor'a gelen Deniz, bu sezon 4 gol, 8 asist üretti.