 Daha çok gol atmalıyız – Fotomaç – 04 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Daha çok gol atmalıyız

    Daha çok gol atmalıyız
    Fırtına'nın Nijeryalı ön liberosu Ogenyi Onazi, "Önemli bir galibiyet aldık. Oyunumuzu devam ettirdik. Ancak daha fazla gol atmamız lazım" diye konuştu. Onazi, sokakta çocuklarla top oynamasıyla ilgili olarak da, "Ben sokaklardan gelen bir insanım, bu benim doğal yapım" dedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Daha çok gol atmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.