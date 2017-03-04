Daha çok gol atmalıyız

Fırtına'nın Nijeryalı ön liberosu Ogenyi Onazi, "Önemli bir galibiyet aldık. Oyunumuzu devam ettirdik. Ancak daha fazla gol atmamız lazım" diye konuştu. Onazi, sokakta çocuklarla top oynamasıyla ilgili olarak da, "Ben sokaklardan gelen bir insanım, bu benim doğal yapım" dedi.