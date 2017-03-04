Altın kafa Okay
İkinci yarının fırtına takımı Trabzonspor, Okay’ın kafa golü ile 3 puanı aldı ve Avrupa yolunda kritik bir virajı döndü
BURADA MUTLUYUM
Okay maç sonrası "Taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi ve sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ile ilgili şunları söyledi: "Burada gayet huzurluyum. Her şey çok iyi gidiyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben gayet mutluyum. Her maça ayrı konsantre olup elimden geleni yapıyorum. Bunlar zor şeyler değil. Halledilir."
Yunus Emre SEL
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:07
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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