Altın kafa Okay

İkinci yarının fırtına takımı Trabzonspor, Okay’ın kafa golü ile 3 puanı aldı ve Avrupa yolunda kritik bir virajı döndü

Süper Lig'in ikinci yarısında bambaşka bir kimliğe bürünen Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u da 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Bol pozisyonlu geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Beklenen gol 55. dakikada geldi. Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunu Okay Yokuşlu arka direkte iyi yükselerek kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 81'de ise Rodallega, Yazıcı'ya adeta al da at dercesine bir pas verdi. Ancak genç oyuncu ceza sahası içerisinden topu bomboş kaleye gönderemedi. Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle 5. sıraya çıkan Fırtına, Karabükspor ile evinde oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı. Süper Lig'in ilk yarısında Karabük'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başarmıştı. Bordo-mavili ekip dün galip gelerek ilk yarının da rövanşını almış oldu.



BURADA MUTLUYUM

Okay maç sonrası "Taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi ve sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ile ilgili şunları söyledi: "Burada gayet huzurluyum. Her şey çok iyi gidiyor. Görüşmelerimiz sürüyor. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ben gayet mutluyum. Her maça ayrı konsantre olup elimden geleni yapıyorum. Bunlar zor şeyler değil. Halledilir."



Yunus Emre SEL