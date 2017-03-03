Tek yol 3 puan
Trabzonspor bugün rakibini devirerek hem 6 maçlık yenilmezliğini sürdürmek hem de Avrupa hedefi için yarıştan kopmamak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal tüm takımı uyardı: Gevşeyeni yakarım.
Süper Lig'in ikinci yarısının en hızlı takımlarından Trabzonspor, ilk dört maçını kazanarak önemli bir çıkışa imza attı. Son iki haftadır ise galip gelemeyen bordomavililer; Aytemiz Alanyaspor'un ardından Atiker Konyaspor deplasmanından da beraberlikle dönerek, son iki haftada 4 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, yaşadığı puan kayıpların telafi etmenin yanı sıra ligin ilk yarısında deplasmanda 4-0 mağlup olduğu Karabükspor'u bugün taraftarı önünde yenerek rövanşı almak istiyor. Ligde yakaladığı çıkışın ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Fırtına'da her maç final niteliği taşıyor.
HEDEF AVRUPA KUPALARI
Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, bordo-mavililerin, Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor. 32 puan ile 6. sırada bulunan Trabzonspor, 30 puan ile 8. sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u yenerek hem aradaki puan farkını açmanın hem de üst basamaklara bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
'BİTSE DE GİTSEK' DİYEN YANAR
Avrupa hedefi devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını motive ederken, mücadeleci kimlikten kesinlikle taviz verilmemesini istiyor. Tecrübeli teknik adam, futbolcularından ligi son maça kadar ciddiye almalarını isterken,"Buna geleceğiniz için mecbursunuz. 'Bitsin de gidelim' diyeni yakarım. Bu anlamda bir gevşeme gördüğüm futbolcuyu da gelecek sezon için ciddi şekilde tartıya çıkarırım. Son maça kadar savaşmalısınız, Muhteşem taraftarımızın sizden beklentisi de bu şekilde" ifadesini kullandı.
EN BÜYÜK KOZ OLCAY
Trabzonspor'un bugünkü maçta da en büyük kozlarından biri Olcay Şahan olacak. Bordo-mavili formayla şu ana kadar 8 maça çıkan Olcay, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı. Olcay ikinci yarıda katıldığı Trabzon'da kısa sürede en fazla asist yapan oyuncu olarak da ilk sırayı aldı.
KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirecek. Yanal'ın kart cezalısı olması nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen ve bu karşılaşmada cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu'yu yeniden 11'e monte etmesi, ayrıca savunma hattında da Mustafa Akbaş'ın yerine Medjani'ye görev vermesi bekleniyor.
EVİNDE ÇOK ÜSTÜN
Fırtına ile Kardemir Karabükspor arasında Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken, konuk ekip ise sadece 1 kez galip geldi. Süper Lig'in ilk yarısında Karabük'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başarmıştı. Bordomavili takım bugün kazanarak ilk yarının da rövanşını alacak.
9 MAÇTA 5 ZAFER
Teknik direktör Ersun Yanal, Karabükspor'a karşı 7 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 9 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve F.Bahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.
HEDEF AVRUPA KUPALARI
Lider Beşiktaş ile takipçisi Medipol Başakşehir puan farkını açmasının ardından Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlar arasındaki puan farklarının yakın olması, bordo-mavililerin, Karabükspor ile oynayacağı müsabakaya ayrı bir önem katıyor. 32 puan ile 6. sırada bulunan Trabzonspor, 30 puan ile 8. sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u yenerek hem aradaki puan farkını açmanın hem de üst basamaklara bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
'BİTSE DE GİTSEK' DİYEN YANAR
Avrupa hedefi devam eden Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını motive ederken, mücadeleci kimlikten kesinlikle taviz verilmemesini istiyor. Tecrübeli teknik adam, futbolcularından ligi son maça kadar ciddiye almalarını isterken,"Buna geleceğiniz için mecbursunuz. 'Bitsin de gidelim' diyeni yakarım. Bu anlamda bir gevşeme gördüğüm futbolcuyu da gelecek sezon için ciddi şekilde tartıya çıkarırım. Son maça kadar savaşmalısınız, Muhteşem taraftarımızın sizden beklentisi de bu şekilde" ifadesini kullandı.
EN BÜYÜK KOZ OLCAY
Trabzonspor'un bugünkü maçta da en büyük kozlarından biri Olcay Şahan olacak. Bordo-mavili formayla şu ana kadar 8 maça çıkan Olcay, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de asist yaptı. Olcay ikinci yarıda katıldığı Trabzon'da kısa sürede en fazla asist yapan oyuncu olarak da ilk sırayı aldı.
KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Ersun Yanal, geçen haftaki Konyaspor maçının ilk 11'ini değiştirecek. Yanal'ın kart cezalısı olması nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen ve bu karşılaşmada cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu'yu yeniden 11'e monte etmesi, ayrıca savunma hattında da Mustafa Akbaş'ın yerine Medjani'ye görev vermesi bekleniyor.
EVİNDE ÇOK ÜSTÜN
Fırtına ile Kardemir Karabükspor arasında Trabzon'da oynanan 8 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken, konuk ekip ise sadece 1 kez galip geldi. Süper Lig'in ilk yarısında Karabük'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başarmıştı. Bordomavili takım bugün kazanarak ilk yarının da rövanşını alacak.
9 MAÇTA 5 ZAFER
Teknik direktör Ersun Yanal, Karabükspor'a karşı 7 lig ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere farklı takımların başında 9 kez çıktı. Trabzonspor, Eskişehirspor ve F.Bahçe'yi yönettiği dönemlerde Yanal, Karabükspor'a karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Yanal'ın takımları rakip kaleye 21 gol gönderirken, kalesinde ise 13 gol gördü.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Tek yol 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.