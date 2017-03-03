‘Stada gelin’ çağrısı
Yönetim ve futbolcular, taraftarı Karabükspor maçına davet etti.
Yönetim, 4 maçlık galibiyet serisinin beraberliklerle sona ermesinin ardından taraftarların Karabükspor maçına ilgisiz kalmasından yakındı. Futbolcular da taraftarlara çağrı yaptı. Kaptan Onur, taraftarlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar alıyoruz. Biz iyi oldukça taraftarımızın coşkusunun da arttığını görüyoruz. Karabükspor maçında da yine çok büyük bir çoğunluğun tribünleri doldurarak destek olacağından adımız gibi eminiz" dedi.
TARAFTARA UYARI: LÜTFEN DİKKAT
Bordo-mavililer, Karabükspor maçı öncesinde taraftarlarını statta uyulması gereken kurallar için uyardı. Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar gelecektir" denildi.
TARAFTARA UYARI: LÜTFEN DİKKAT
Bordo-mavililer, Karabükspor maçı öncesinde taraftarlarını statta uyulması gereken kurallar için uyardı. Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar gelecektir" denildi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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