 ‘Stada gelin’ çağrısı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ‘Stada gelin’ çağrısı

    ‘Stada gelin’ çağrısı

    Yönetim ve futbolcular, taraftarı Karabükspor maçına davet etti.

    Yönetim, 4 maçlık galibiyet serisinin beraberliklerle sona ermesinin ardından taraftarların Karabükspor maçına ilgisiz kalmasından yakındı. Futbolcular da taraftarlara çağrı yaptı. Kaptan Onur, taraftarlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Ligin ikinci yarısında iyi sonuçlar alıyoruz. Biz iyi oldukça taraftarımızın coşkusunun da arttığını görüyoruz. Karabükspor maçında da yine çok büyük bir çoğunluğun tribünleri doldurarak destek olacağından adımız gibi eminiz" dedi.

    TARAFTARA UYARI: LÜTFEN DİKKAT
    Bordo-mavililer, Karabükspor maçı öncesinde taraftarlarını statta uyulması gereken kurallar için uyardı. Yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Kurallara uymayanlara ciddi yaptırımlar gelecektir" denildi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:55
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