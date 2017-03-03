 Parada sıkıntı yok – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Parada sıkıntı yok

    Parada sıkıntı yok
    Genel Sekreter , kulübün ekonomik anlamda sürdürülebilir durumda olduğunu, rutin ödemeleri de gerçekleştirdiklerini söyledi. Meriç, "Sezon başında lisans çıkarmayan engel yaklaşık 118 milyon liralık borç vardı. Bunun önemli bir kısmını ödeyip, kalan kısmını da yapılandırmıştık" dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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