Malumun ilamı
Bayern Leverkusen, Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezası için İsviçre Federal Mahkemesine itirazda bulunmayacak. Hakan'ın menajeri Bektaş Demirtaş, "Davayı kazanma olasılığımız yüzde 5. Kazansak bile karar yeniden CAS'ta görülecekti" dedi. FIFA, Trabzonspor'a 2011'de imza atan ama sonra gelmeyen Hakan'ı 4 ay men etmişti.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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