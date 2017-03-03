 Malumun ilamı – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    Malumun ilamı

    Malumun ilamı
    , Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezası için İsviçre Federal Mahkemesine itirazda bulunmayacak. Hakan'ın menajeri Bektaş Demirtaş, "Davayı kazanma olasılığımız yüzde 5. Kazansak bile karar yeniden CAS'ta görülecekti" dedi. FIFA, 'a 2011'de imza atan ama sonra gelmeyen Hakan'ı 4 ay men etmişti.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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