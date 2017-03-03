‘Efsane’ kuş evleri yapıyor
Fırtına'nın 1981-82'de Şenol Güneş'li, Turgay Semercioğlu'lu, efsane kadrosunda yer alan 61 yaşındaki Raci Özkara, evinin bodrumunda kurduğu 8 metrekare atölyede kuşlar için 'ev'ler yapıyor. Özkara, "7 senedir kuş evlerini yapıyorum. Şiparişlere yetişemiyorum" dedi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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