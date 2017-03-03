 ‘Efsane’ kuş evleri yapıyor – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ‘Efsane’ kuş evleri yapıyor

    ‘Efsane’ kuş evleri yapıyor
    Fırtına'nın 1981-82'de Şenol Güneş'li, Turgay Semercioğlu'lu, efsane kadrosunda yer alan 61 yaşındaki Raci Özkara, evinin bodrumunda kurduğu 8 metrekare atölyede kuşlar için 'ev'ler yapıyor. Özkara, "7 senedir kuş evlerini yapıyorum. Şiparişlere yetişemiyorum" dedi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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