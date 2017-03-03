 ''Benim evim burası'' – Fotomaç – 03 Mart 2017
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    03 Mart 2017, Cuma
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    ''Benim evim burası''

    ''Benim evim burası''

    , ’u sevdiğini söyledi: Ait olduğum yerdeyim. Umarım burada çok önemli işler başarırım Trabzonspor’un başarısı için mücadele etmeye ve çalışmaya devam.

    ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, "Ait olduğum yerdeyim. Umarım burada önemli işler başarırım" dedi. Yusuf, Trabzonspor ile yeniden anlaşmanın kendisi için hayalden öte bir durum olduğunu ifade ederek, "Sözleşmemi 2022 yılına kadar uzattım. Ait olduğum yerdeyim. Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmeye ve çalışmaya devam. Umarım gösterilen ilgiye ve kulübüme layık olurum. Destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

    4 GOL ATIP 6 ASİST YAPTI
    Yıllık 250 bin TL'ye sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan genç futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon A takım ile 11 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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