''Benim evim burası''
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’u sevdiğini söyledi: Ait olduğum yerdeyim. Umarım burada çok önemli işler başarırım Trabzonspor’un başarısı için mücadele etmeye ve çalışmaya devam.
Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, "Ait olduğum yerdeyim. Umarım burada önemli işler başarırım" dedi. Yusuf, Trabzonspor ile yeniden anlaşmanın kendisi için hayalden öte bir durum olduğunu ifade ederek, "Sözleşmemi 2022 yılına kadar uzattım. Ait olduğum yerdeyim. Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmeye ve çalışmaya devam. Umarım gösterilen ilgiye ve kulübüme layık olurum. Destek olan herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
4 GOL ATIP 6 ASİST YAPTI
Yıllık 250 bin TL'ye sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan genç futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon A takım ile 11 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
4 GOL ATIP 6 ASİST YAPTI
Yıllık 250 bin TL'ye sözleşmesi 2022'ye kadar uzatılan genç futbolcu, teknik direktör Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi. Bu sezon A takım ile 11 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
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Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
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Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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