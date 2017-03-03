Aydınus ile Aslan’ı yıkmıştı
Trabzonspor-Karabük maçına Fırat Aydınus atandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Dozdoğan yapacak. Trabzonspor, bu sezon Aydınus'un yönettiği maçlarda G.Saray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ederken, G.Birliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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