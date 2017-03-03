 Aydınus ile Aslan’ı yıkmıştı – Fotomaç – 03 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aydınus ile Aslan’ı yıkmıştı

    Aydınus ile Aslan’ı yıkmıştı
    Trabzonspor-Karabük maçına atandı. Aydınus'un yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Yusuf Dozdoğan yapacak. Trabzonspor, bu sezon Aydınus'un yönettiği maçlarda G.Saray'ı İstanbul'da 1-0 mağlup ederken, G.Birliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aydınus ile Aslan’ı yıkmıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.