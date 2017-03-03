 6 oyuncuya kart uyarısı – Fotomaç – 03 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    6 oyuncuya kart uyarısı

    6 oyuncuya kart uyarısı
    Karabükspor'u konuk edecek olan 'da Ersun Yanal'ın kart konusunda, özellikle de ceza sınırında yer alan futbolcularını uyardığı öğrenildi. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Rodallega ve N'Doye bugün kart görürlerse ligin 24'üncü haftasında oynanacak Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecek.
    1. 03 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 oyuncuya kart uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.