6 oyuncuya kart uyarısı
Karabükspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın kart konusunda, özellikle de ceza sınırında yer alan futbolcularını uyardığı öğrenildi. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Rodallega ve N'Doye bugün kart görürlerse ligin 24'üncü haftasında oynanacak Akhisar karşılaşmasında forma giyemeyecek.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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