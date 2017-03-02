 Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    'nın sözleşmesi uzatıldı

    Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı

    Yönetim, bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken 'nın sözleşmesini uzattı.

    Başkan ve Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile görüşen genç oyuncu, "Ben 'a şart sunmam. Hakkımı vereceğinizden şüphem yok" dedi. Usta oyuncunun bu tavrı karşısında çok mutlu olurken, imzalar atıldı. KAP'a gönderilen anlaşma açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250 bin lira garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'da bu sezon A takım ile 11 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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