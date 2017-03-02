Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi uzatıldı
Yönetim, bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini uzattı.
Başkan Muharrem Usta ve Asbaşkan Ahmet Çubukçu ile görüşen genç oyuncu, "Ben Trabzonspor'a şart sunmam. Hakkımı vereceğinizden şüphem yok" dedi. Usta oyuncunun bu tavrı karşısında çok mutlu olurken, imzalar atıldı. KAP'a gönderilen anlaşma açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Yazıcı ile olan mevcut sözleşmemiz 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Sözleşmeye göre oyuncuya her sezon için 250 bin lira garanti ücret ödenecektir. Ayrıca kulübümüz tarafından oyuncuya bir daire tahsis edilecektir" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'da bu sezon A takım ile 11 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:10
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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