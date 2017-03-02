Trabzonspor'dan taraftara uyarı

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçı öncesinde taraftarlarını statta uyulması gereken kurallar konusunda uyardı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA talimatları gereği statlarda meşale yakmanın, statlara yanıcı ve yakıcı maddeler sokmanın, sahaya konfeti, su şişesi ve benzeri maddeler atmanın, koltuk kırmanın, merdiven boşluklarına oturmanın ve kötü tezahüratta bulunmanın yasak olduğu belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Takımımızın daha önce oynadığı müsabakalarda taraftarlarımızın, rakip takım veya takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmuştur. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmakta ve sonuç olarak daha da ağır boyutlara ulaşmaktadır. Ayrıca bu cezaların kulübümüze getireceği zararların yanı sıra sebebiyet verenler de yasa gereği maddi ve manevi çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır. Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini ve takımımızı maç boyunca centilmence desteklemelerini bekliyoruz."