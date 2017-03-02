Trabzonspor, Karabükspor'u konuk ediyor

Süper Lig'in ikinci bölümünde 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak 2017 yılında yenilgi görmeyen tek takım olan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'u yenerek Avrupa kupasına katılma iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Slovak oyuncu Jan Durica, sakatlığı nedeniyle bordo-mavili takımda yer alamayacak.

Trabzonspor'un, Kardemir Karabükspor karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Akhisar Belediyespor maçında takımda yer alamayacak.

Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

- Medical Park Arena'da 3. maç

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da 3. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenerken ikinci maçta Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

- Yusuf Yazıcı: "Ait olduğum yerdeyim"

Trabzonspor ile 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına uzatan Yusuf Yazıcı, ait olduğu yerde olduğunu belirtti.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözleşmemi 2022 yılına kadar uzattım. Ait olduğum yerdeyim. Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmeye ve çalışmaya devam. Umarım gösterilen ilgiye ve kulübüme layık olurum. Destek olan herkese çok teşekkürler." ifadelerine yer verdi.