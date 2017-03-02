Trabzonspor, Karabükspor'u konuk ediyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçında yarın sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek.
Trabzonspor'da Slovak oyuncu Jan Durica, sakatlığı nedeniyle bordo-mavili takımda yer alamayacak.
Trabzonspor'un, Kardemir Karabükspor karşısına Onur Recep Kıvrak, Pereira, Mustafa Akbaş, Uğur Demirok, Mas, Onazi, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
Karadeniz ekibinde, Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, N'Doye ve Rodallega kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta Akhisar Belediyespor maçında takımda yer alamayacak.
Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
- Medical Park Arena'da 3. maç
Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'da 3. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenerken ikinci maçta Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.
- Yusuf Yazıcı: "Ait olduğum yerdeyim"
Trabzonspor ile 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına uzatan Yusuf Yazıcı, ait olduğu yerde olduğunu belirtti.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sözleşmemi 2022 yılına kadar uzattım. Ait olduğum yerdeyim. Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmeye ve çalışmaya devam. Umarım gösterilen ilgiye ve kulübüme layık olurum. Destek olan herkese çok teşekkürler." ifadelerine yer verdi.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
- Derbi ertelendi
Toplam 6
Yorum
xyz lig nisanda bitmiyor forever komedimisin sen ))) sadece 28. haftaya kadar program yapmışlar
- ''F.Bahçe'nin parası bana yetmez!''
Toplam 13
Yorum
osman kuerezma sen mehmet topuza sor bakalım o sana anlatır
- Kjaer, Van Persie ve Fernandao satılık
Toplam 15
Yorum
bakşimdi sadece onlar degil emenike vandrvil desoza neutarder şen demirel bunlarıda satı genç ucuz kaliteli topçular alın yılmaz vuralda takıma
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