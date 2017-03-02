Trabzonspor çıkış peşinde

İkinci yarıda geride kalan 6 haftada 14 puan toplayarak Avrupa Kupaları'na katılma noktasında önemli bir fırsat yakalayan Trabzonspor, yarın sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Son iki maçından da beraberlikle ayrılan bordo mavililer, Kardemir Krabükspor'u mağlup ederek hem yeni bir seri başlatmaya, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmaya çalışacak. Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

OKAY YENİDEN 11'E

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal'ın 22'nci haftada oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inden farklı olarak değişiklikler yapacağı öğrenildi. Ersun Yanal, kart cezalısı olması nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen ve bu karşılaşmada cezasını tamamlayan Okay Yokuşlu'yu yeniden 11'e monte etmesi, ayrıca savunma hattında da Mustafa Akbaş'ın yerine Carl Medjani'ye görev vermesi bekleniyor.

6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçtan da puan çıkardı, 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bordo mavililer ligin ikinci devresinde oynadığı maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Gaziantepspor'u 4-0 ve Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

KARDEMİR KARABÜKSPOR İLE 18'İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, yarın Medical Park Arena'da oynayacakları maçla birlikte ligde 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 17 maçta Trabzonspor'un 9, Kardemir Karabükspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.

YANAL'DAN KART UYARISI

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın kart konusunda, özellikle de ceza sınırında yer alan futbolcularını uyardığı öğrenildi. Bordo mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Onur, Uğur, Mustafa, Aytaç, Rodallega ve N'Doye yarın ki maçta kart görmeleri durumunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.