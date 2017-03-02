Okay hazır kıta
Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştüğü için Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynamayan Okay Yokuşlu, takıma geri dönüyor. Bu sezon 22 Süper Lig maçının 20'sinde görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarınki Karabükspor sınavında forma giyecek. Okay, Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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