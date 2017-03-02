 Okay hazır kıta – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Okay hazır kıta

    Okay hazır kıta
    Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştüğü için Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynamayan Okay Yokuşlu, takıma geri dönüyor. Bu sezon 22 Süper Lig maçının 20'sinde görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarınki Karabükspor sınavında forma giyecek. Okay, Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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