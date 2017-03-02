Okay hazır kıta

Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştüğü için Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynamayan Okay Yokuşlu, takıma geri dönüyor. Bu sezon 22 Süper Lig maçının 20'sinde görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarınki Karabükspor sınavında forma giyecek. Okay, Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden.