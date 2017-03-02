Fırtına’da sarı kart kabusu

Durica'nın sakatlığında forma giyen iki stoper Uğur Demirok ve Mustafa Akbaş ile iki forvet oyuncuları Rodallega ile N'Doye sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

4 oyuncunun Karabükspor sınavında kart görmesi durumunda gelecek haftaki Akhisar maçı öncesi hem stopersiz hem forvetsiz kalacak olan bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal bu isimleri daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor. Ancak yine de bu futbolcuların cezalı duruma düşmesi durumunda Yanal'ın kadroyu altyapı oyuncuları ile güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Onur ve Aytaç Kara da ceza sınırında bulunuyor.