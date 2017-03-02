Fırtına’da sarı kart kabusu
Durica'nın sakatlığında forma giyen iki stoper Uğur Demirok ve Mustafa Akbaş ile iki forvet oyuncuları Rodallega ile N'Doye sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
4 oyuncunun Karabükspor sınavında kart görmesi durumunda gelecek haftaki Akhisar maçı öncesi hem stopersiz hem forvetsiz kalacak olan bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal bu isimleri daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor. Ancak yine de bu futbolcuların cezalı duruma düşmesi durumunda Yanal'ın kadroyu altyapı oyuncuları ile güçlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Onur ve Aytaç Kara da ceza sınırında bulunuyor.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Fırtına’da sarı kart kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.